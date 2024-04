Gaza : une "famine honteuse provoquée par l'homme", selon le chef des affaires humanitaires de l'ONU

Le patron du bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) Martin Griffiths a demandé samedi que "des comptes soient rendus pour cette trahison de l'humanité" représentée, selon lui, par la guerre à Gaza déclenchée par le massacre du 7 octobre par le Hamas.

Ce haut responsable des Nations unies, sur le départ, dénonce aussi le fait que, malgré "l'indignation mondiale", "si peu a été fait pour y mettre fin, laissant la place à une si grande impunité". "Pour les habitants de Gaza, les six derniers mois de guerre ont apporté la mort, la dévastation et maintenant la perspective immédiate d'une famine honteuse provoquée par l'homme", a-t-il dénoncé. "Pour les personnes touchées par l'horreur durable des attaques du 7 octobre, ces six mois ont été synonymes de chagrin et de tourments. La fin de cette guerre est attendue depuis si longtemps", a-t-il ajouté. La guerre à Gaza a éclaté après le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas, qui a vu quelque 3 000 terroristes faire irruption en Israël par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant quelque 1 200 personnes et prenant 253 otages, pour la plupart des civils, souvent au prix d'horribles actes de brutalité et d'agressions sexuelles.