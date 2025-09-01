Gaza : une résolution d’experts accuse Israël de "génocide", Jérusalem dénonce un texte "honteux"

Articles recommandés -

L’Association internationale des spécialistes du génocide (IAGS), qui regroupe environ 500 chercheurs à travers le monde, a adopté une résolution affirmant que les actions d’Israël dans la bande de Gaza répondent aux critères légaux du "crime de génocide", tels que définis par la Convention de l’ONU de 1948. Selon sa présidente, 86 % des membres votants ont soutenu ce texte, qui appelle Israël à « cesser immédiatement » les actes qualifiés de "génocide", "crimes de guerre" et "crimes contre l’humanité", citant notamment "les attaques contre des civils, la famine, la privation d’aide humanitaire et les déplacements forcés".

Le mouvement terroriste Hamas a salué cette prise de position, estimant qu’elle confirme les preuves présentées devant les juridictions internationales et qu’elle oblige la communauté internationale à agir pour "protéger les civils palestiniens".

Le ministère israélien des Affaires étrangères a vigoureusement rejeté la résolution, la qualifiant de « honteuse » et « d’embarras pour la profession juridique ». Selon Jérusalem, le texte repose sur « la campagne de mensonges du Hamas » et ne s’appuie sur aucune vérification sérieuse des faits. Israël rappelle qu’il est, au contraire, la victime d’un projet d’extermination, citant l’attaque du 7 octobre 2023, qui avait fait environ 1 200 morts et donné lieu à des atrocités commises par le Hamas, telles que viols, incendies de familles et appels publics à l’extermination des Juifs. Israël insiste sur le droit à la légitime défense face à une organisation qui cherche son anéantissement.