L’administration de Donald Trump prévoit la construction d’une vaste base militaire dans le sud de Gaza, capable d’accueillir jusqu’à 5 000 soldats, selon des documents contractuels révélés par The Guardian. Le site, d’environ 140 hectares, doit devenir le centre opérationnel d’une future Force internationale de stabilisation, placée sous l’autorité du "Conseil de la paix", nouvelle entité présidée par Donald Trump et dirigée en partie par Jared Kushner.

Le projet prévoit une implantation progressive d’un complexe fortifié de 1 400 mètres sur 1 100 mètres, entouré de barbelés et équipé de 26 tours de guet blindées, d’un stand de tir, de bunkers ventilés et d’entrepôts logistiques. Une étude géophysique du sous-sol est également exigée afin d’identifier tunnels et cavités, dans un territoire marqué par le réseau souterrain du Hamas.

Autorisée par le Conseil de sécurité de l’ONU, la Force internationale de stabilisation serait chargée de sécuriser les frontières de Gaza, de maintenir l’ordre, de protéger les civils et de former des forces de police palestiniennes « agréées ». Les modalités d’intervention en cas de reprise des combats, de bombardements israéliens ou d’attaques du Hamas restent toutefois imprécises.

L’Indonésie aurait proposé l’envoi de plusieurs milliers de soldats. Plus de vingt pays auraient rejoint le "Conseil de la paix", même si plusieurs grandes puissances européennes ont décliné l’invitation.

Le statut juridique et la gouvernance de cette nouvelle structure suscitent des interrogations, certains experts estimant qu’elle demeure étroitement contrôlée par Washington. Un responsable américain assure néanmoins qu’« aucune botte américaine ne sera déployée au sol », sans commenter les documents divulgués.