"Génocide" à Gaza : La CIJ accorde un délai supplémentaire à Israël

Comme révélé en exclusivité par i24NEWS, la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye a officiellement accordé ce jeudi à Israël un report significatif pour la présentation de ses preuves dans l'affaire l'accusant de "génocide" à Gaza. L'État hébreu pourra désormais soumettre ses arguments jusqu'au 12 janvier 2026, au lieu de juillet 2025 initialement prévu.

Une victoire procédurale pour la diplomatie israélienne

Cette prolongation de six mois a été obtenue après qu'Israël a déposé une série d'objections concernant des irrégularités procédurales dans la plainte sud-africaine. La décision de la Cour représente un succès tactique pour la défense israélienne, lui offrant un temps précieux pour consolider son argumentation face à des accusations d'une extrême gravité. En contrepartie, l'Afrique du Sud, qui devait initialement présenter ses preuves au plus tard en octobre 2024, se voit contrainte de les soumettre dès aujourd'hui en raison des contestations israéliennes sur le non-respect des règles et procédures.

Des tentatives controversées de dissimulation de preuves

Selon deux diplomates occidentaux qui se sont confiés à i24NEWS, l'Afrique du Sud aurait tenté de présenter des preuves "ex parte" - une manœuvre juridique visant à soumettre des éléments accusant Israël de "génocide" sans permettre à l'État hébreu d'y avoir accès.

La Cour a catégoriquement rejeté cette approche, établissant clairement qu'il est impossible de dissimuler l'identité des témoins ou la nature des preuves à l'État défendeur. Cette décision réaffirme un principe fondamental du droit international : le respect du contradictoire et le droit de chaque partie à connaître les éléments versés contre elle.

Il convient de préciser que cette affaire se déroule devant la Cour internationale de Justice (CIJ) et non devant la Cour pénale internationale (CPI), où une autre procédure est en cours. Dans cette seconde instance, Israël attend toujours la décision concernant son appel contre l'émission de mandats d'arrêt visant le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.

La CIJ, organe judiciaire principal des Nations Unies, traite des différends entre États, tandis que la CPI s'occupe de la responsabilité pénale individuelle pour les crimes les plus graves comme le "génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre".

Ce report repousse considérablement l'horizon judiciaire de cette affaire qui pourrait s'étendre sur plusieurs années. Pour Israël, ce délai supplémentaire offre une marge de manœuvre stratégique dans un contexte diplomatique et juridique particulièrement tendu.

La plainte sud-africaine, déposée en décembre 2023, accuse Israël de violer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans le cadre de son opération militaire à Gaza. Israël a vigoureusement rejeté ces accusations, les qualifiant d'infondées et de diffamatoires.