Google licencie 20 employés supplémentaires pour avoir manifesté contre son projet Nimbus avec Israël

Google a licencié au moins 20 employés supplémentaire après qu'ils aient protesté contre la technologie que l'entreprise fournit au gouvernement israélien, portant le nombre total d'employés licenciés à plus de 50, selon un groupe représentant les travailleurs. C'est le dernier épisode d'une affaire qui secoue Google et son "Projet Nimbus", un contrat de 1,2 milliard de dollars signé en 2021 pour que Google et Amazon fournissent au gouvernement israélien des services de cloud computing et d'intelligence artificielle. Le groupe à l'origine du mouvement, No Tech For Apartheid, a déclaré que l'entreprise avait déjà licencié 30 travailleurs la semaine dernière - un chiffre supérieur aux 28 initialement annoncés.

AP Photo/Terry Chea

Puis, mardi soir, Google a annoncé le licenciement de "plus de 20" autres employés, "y compris des témoins non participants lors des manifestations de la semaine dernière", a déclaré Jane Chung, porte-parole de No Tech For Apartheid, sans fournir de chiffre plus précis.

https://twitter.com/i/web/status/1782782820269576325 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Les objectifs de Google sont clairs : l'entreprise tente d'étouffer la dissidence, de faire taire ses travailleurs et de réaffirmer son pouvoir sur eux", a déclaré Chung dans un communiqué de presse. "Dans ses tentatives pour y parvenir, Google a décidé de bouleverser sans cérémonie, et sans procédure régulière, la vie de plus de 50 de ses propres travailleurs."

L'entreprise n'a pas précisé combien de personnes ont été licenciées mais a confirmé que "chacun des employés dont l'emploi a été résilié était personnellement et définitivement impliqué dans des activités perturbatrices à l'intérieur de nos bâtiments".