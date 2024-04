Grèce : la municipalité d'Athènes décide d'annuler un événement organisé par l'ambassade d'Israël

Dans le contexte de la guerre qui fait rage à Gaza, les dirigeants de l'opposition en Grèce ont appelé à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et ont lancé des pétitions pour empêcher la présence d'Israéliens à divers événements dans le pays, a rapporté le média Ynet. La dernière manifestation en date, et la plus importante, a été l'annulation d'un concert de Pâques prévu à Athènes, avec le chef d'orchestre israélien Yuval Zorn et l'orchestre symphonique d'Athènes. L'événement avait été annoncé par l'ambassade d'Israël dans le pays.

L'événement a fait l'objet d'un débat lors d'une réunion du conseil municipal. Les partis de gauche, emmenés par le parti communiste grec, ont demandé l'annulation de l'événement. Bien que le pouvoir politique de ce parti soit limité en Grèce, il contrôle la plupart des syndicats de travailleurs dans divers secteurs du pays.

Le maire d'Athènes, qui a pris ses fonctions en janvier, a réagi en soulignant que l'approbation du concert avait été donnée sous la direction de l'administration municipale précédente et que son annulation serait examinée.

L'organisation de la culture, des sports et de la jeunesse de la municipalité d'Athènes a publié une lettre décrivant la situation à Gaza, la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies en faveur d'un cessez-le-feu et le procès en cours contre Israël devant la Cour internationale de justice de La Haye. En outre, l'organisation s'est inquiétée de la tenue de l'événement au milieu des protestations et des troubles attendus, en supposant que le concert se déroule comme prévu.

Le maire d'Athènes s'est entretenu ces derniers jours avec l'ambassadeur d'Israël en Grèce, Noam Katz. Il a déclaré que les musiciens de l'orchestre avaient exprimé leur inquiétude et leur réticence à participer à l'événement, et a ajouté qu'il ne voyait pas d'autre solution que d'annuler l'événement en raison des sentiments exprimés par les musiciens. Après consultation des dirigeants de la communauté juive d'Athènes, l'ambassadeur a demandé au maire d'Athènes d'annoncer une nouvelle date pour le concert plutôt que de l'annuler. Les responsables de l'ambassade d'Israël en Grèce ont estimé que la municipalité locale ne coopérerait probablement pas avec la demande d'Israël, compte tenu du climat actuel dans le pays, en particulier après que les autorités locales d'Athènes ont récemment adopté des positions pro-palestiniennes.