Grèce : un Israélien harcelé par des activistes pro-palestiniens après avoir été violemment agressé à Athènes

Les tensions persistent à Athènes suite à un incident violent qui s'est produit ce week-end sur la place Syntagma, impliquant deux ressortissants israéliens et des individus palestiniens. Un Israélien, blessé dans la rixe, dans se trouve actuellement en détention. Son cas a été examiné lundi devant le tribunal, donnant lieu à un rassemblement de militants pro-palestiniens.

Devant le palais de justice, plusieurs dizaines de manifestants ont interpellé de manière agressive les Israéliens présents pour apporter leur soutien à l'accusé, proférant des injures, des menaces et des remarques à connotation sexuelle. La représentante légale de la défense a fait l'objet d'intimidations physiques et verbales, certains manifestants cherchant à la décourager de défendre celui qu'ils qualifiaient d'« assassin », après avoir entendu qu'il avait servi dans Tsahal. Malgré son émotion visible, l'avocate a continué à assurer la défense sans que les forces de l'ordre n'interviennent, rapportent des observateurs.

Au terme de l'audience, toutes les personnes impliquées dans l'altercation ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire, avec obligation de demeurer sur le territoire grec. La prochaine audience est programmée pour le 23 septembre.

Les événements se sont déroulés samedi dans l'après-midi sur la place Syntagma, située au centre d'Athènes près du monument du Soldat inconnu. Un couple israélien, âgé de 29 et 30 ans, a été pris à partie par trois hommes palestiniens de 25 à 27 ans. La confrontation a dégénéré vers des violences physiques, causant des blessures à l'homme israélien. Les autorités ont interpellé l'ensemble des protagonistes et les ont menés au poste de police de Syntagma. Durant cette intervention, les forces de l'ordre ont confisqué des hampes en plastique, dont plusieurs arboraient des emblèmes palestiniens.

Des activistes pro-palestiniens s'efforcent d'imposer leur interprétation des événements, certains soutenant que les enregistrements vidéo de l'agression seraient « irrecevables » car réalisés sans consentement. Parallèlement, la Fondation Hind Rajab qui traque les soldats israéliens en déplacement à l'étranger a réclamé l'ouverture d'une enquête sur de potentiels « crimes de guerre » commis par le jeune homme. Cette ONG a diffusé son identité et sa photographie, le présentant comme un ancien sergent de la brigade Golani. Elle exige des autorités grecques qu'elles enquêtent sur son rôle supposé à Gaza.