Greta Thunberg affirme subir des mauvais traitements en détention après l’interception de la flottille

Selon une correspondance du ministère suédois des Affaires étrangères consultée par The Guardian, l’activiste Greta Thunberg a déclaré aux responsables suédois être détenue dans une cellule infestée de punaises de lit et avoir souffert de déshydratation, d’un manque d’eau et de nourriture après son arrestation lors de l’arraisonnement de la flottille Global Sumud.

La lettre, citée par le journal britannique, rapporte aussi le témoignage d’un autre détenu affirmant que Thunberg aurait été contrainte de tenir des drapeaux pour des photos. Le ministère suédois indique toutefois que Thunberg a eu accès à un avocat et qu’une délégation de l’ambassade a pu la rencontrer.

Les 437 membres de la flottille — militants, parlementaires et avocats — ont été arrêtés en mer entre jeudi et vendredi ; la plupart sont détenus à Ketziot (Ansar III), dans le Néguev. L’ONG Adalah et l’équipe juridique de la flottille dénoncent des "violations des droits des détenus" : absence d’eau, d’hygiène, d’accès immédiat à un conseil juridique et, selon eux, des cas d’abus verbal et physique.