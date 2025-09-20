Greta Thunberg quitte la direction de la Flottille pour Gaza en raison de désaccords internes

Articles recommandés -

L’activiste suédoise écologiste Greta Thunberg a annoncé son départ du conseil d’administration de la Flottille humanitaire Global Sumud, en route vers Gaza, en raison de désaccords internes. Selon le quotidien italien Il Manifesto, la décision serait liée à des tensions sur la stratégie de communication du mouvement.

« Nous avons tous un rôle à jouer : le mien ne sera pas au comité directeur, mais en tant qu’organisatrice et participante », a déclaré Thunberg, dont le nom a été retiré du site officiel de la mission. Le journal italien précise que certains membres reprochaient à la militante une médiatisation jugée "trop centrée sur la dynamique interne de la Flottille, et pas assez sur la guerre en Palestine". La gestion de la communication autour d’une récente « attaque de drone » visant la Flottille aurait été le point de rupture.

Malgré ce départ, Greta Thunberg reste engagée dans l’opération et poursuit son voyage vers Gaza. Après avoir quitté dimanche le bateau qui transporte les membres du conseil d’administration, elle a rejoint le navire Alma, aux côtés d’autres militants.

Dans le même temps, l’influenceur Yusuf Omar a annoncé qu’il renonçait à participer à la mission, expliquant vouloir « réorienter l’attention médiatique vers le génocide à Gaza ».

La Flottille Global Sumud entend livrer une aide humanitaire à Gaza par voie maritime, en dépit des risques élevés et des tensions internationales.