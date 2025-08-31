Greta Thunberg rejoint une nouvelle flottille vers Gaza : "Nous briserons le blocus israélien"

Articles recommandés -

L'activiste climatique suédoise anti-israélienne, Greta Thunberg, s'apprête à participer à une nouvelle flottille "humanitaire" vers Gaza, qui doit partir ce dimanche de Barcelone. Accompagnée de centaines d'activistes pro-palestiniens, elle a déclaré vouloir "briser le blocus imposé par Israël".

Dans un entretien accordé à Sky News, Thunberg a expliqué que "l'objectif est d'apporter une aide symbolique, mais aussi d'ouvrir un corridor humanitaire". Interrogée sur sa position concernant le Hamas, elle a répondu : "Je ne soutiens pas le meurtre de civils, mais si l'on traduit cela dans la réalité et que l'on regarde les centaines de milliers de morts à Gaza, il y a des centaines de milliers de personnes à qui Israël refuse la dignité humaine et la justice."

Face aux accusations d'antisémitisme, l'activiste a rétorqué : "Ce n'est pas antisémite de dire que nous ne devons pas bombarder les gens, que les gens ne doivent pas vivre sous occupation, que tout le monde mérite de vivre dans la liberté et la dignité."

Cette flottille, baptisée "Sumud" (persévérance en arabe), constitue selon Reuters la plus importante opération du genre jamais organisée vers Gaza. Elle rassemble des dizaines d'embarcations transportant de l'aide humanitaire et des défenseurs des droits humains, avec des centaines de participants venus de 44 pays, dont la politicienne portugaise Mariana Mortágua.

Le convoi vise à protester contre le blocus imposé par Israël depuis la prise de contrôle de Gaza par le Hamas en 2007. En juin dernier, une flottille similaire avec Thunberg à bord avait été interceptée en mer par la marine israélienne. L'activiste avait alors été expulsée vers la Suède via Paris, aux frais d'Israël, après avoir renoncé à son droit d'audience.