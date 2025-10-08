Greta Thunberg utilise la photo d’un otage israélien pour dénoncer le traitement des prisonniers palestiniens

Nouvelle polémique autour de Greta Thunberg. La militante écologiste suédoise, engagée de longue date pour la cause palestinienne, a publié mardi sur Instagram un message dénonçant les conditions de détention des prisonniers palestiniens en Israël. Mais l’une des photos utilisées représentait en réalité Evyatar David, un otage israélien aux mains du Hamas.

La confusion a suscité un tollé en ligne : de nombreux internautes ont pointé l’erreur, conduisant à la suppression de l’image incriminée quelques heures plus tard.

L’ambassade d’Israël en France a immédiatement réagi, partageant une capture d’écran du post sur X (ancien Twitter). Elle a accusé Thunberg d’avoir relayé une « ignorance aveuglée par la haine » et rappelé qu’Evyatar David avait été « affamé, maltraité et forcé par le Hamas à creuser sa propre tombe ».