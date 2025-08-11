Greta Thunberg va participer à une nouvelle flottille pour Gaza

Articles recommandés -

La militante écologiste suédoise pro-palestinienne Greta Thunberg, a annoncé dimanche sur Instagram qu’elle participera, à la fin du mois, à une nouvelle flottille visant à briser le blocus maritime imposé par Israël à la bande de Gaza.

Selon ses propos, le départ est prévu le 31 août depuis l’Espagne, avec "des dizaines de bateaux" engagés dans ce qu’elle décrit comme "la plus grande tentative jamais organisée" contre le blocus. Un second rassemblement de navires est prévu le 4 septembre au départ de la Tunisie et d’autres ports. Parallèlement, des actions coordonnées dans plus de 44 pays sont annoncées pour manifester "solidarité avec le peuple palestinien".

Greta Thunberg avait déjà participé, en juin dernier, à la flottille Madleen. L’embarcation avait été interceptée sans incident par la marine israélienne, ses occupants recevant nourriture et eau avant d’être expulsés d’Israël. La jeune militante avait alors été renvoyée dans son pays via Paris.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait affirmé que la cargaison humanitaire du Madleen représentait moins qu’un seul camion d’aide, et qu’elle avait été transférée vers Gaza par des voies officielles. Selon Israël, les organisateurs de ces flottilles cherchent avant tout un impact médiatique, certains passagers ayant enregistré à l’avance des vidéos affirmant avoir été "enlevés" par l’armée israélienne.

La participation annoncée de Thunberg relance le débat autour de ces opérations maritimes contestées, mêlant revendications politiques, action militante et enjeux humanitaires.