Groenland : les partis réaffirment leur refus d’un rattachement aux États-Unis

La classe politique groenlandaise a affiché samedi une rare unité pour rejeter toute perspective d’intégration aux États-Unis, après de nouvelles déclarations de Donald Trump évoquant un possible recours à « la manière forte » pour prendre le contrôle de l’île arctique autonome rattachée au Danemark.

Dans une déclaration commune, les dirigeants des cinq partis représentés au Parlement groenlandais ont affirmé sans ambiguïté : « Nous ne voulons pas être Américains, nous ne voulons pas être Danois, nous voulons être Groenlandais ». Ils ont insisté sur le principe d’autodétermination, soulignant que « l’avenir du Groenland doit être décidé par le peuple groenlandais ».

Cette prise de position collective intervient alors que le secrétaire d’État américain Marco Rubio est attendu la semaine prochaine pour des entretiens avec ses homologues danois et groenlandais, dans un contexte de tensions diplomatiques accrues autour du statut stratégique de l’île.

Le Premier ministre groenlandais Múte B. Egede, qui s’exprimait vendredi à Copenhague à l’issue de discussions avec les dirigeants du royaume danois, a tenu un discours ferme mais nuancé. « Nous voulons être Groenlandais », a-t-il répété, reconnaissant que « davantage de choses nous unissent au Danemark qu’aux États-Unis », tout en rappelant que le désir de « être maître chez soi » est universel.

Múte B. Egede a également mis en avant les limites actuelles de l’autonomie groenlandaise, expliquant que, lors de rencontres internationales, il doit encore être accompagné par l’ambassadeur du Danemark. « Ce sont précisément ces situations qui montrent pourquoi nous voulons faire entendre directement notre propre voix », a-t-il déclaré.

Riche en ressources naturelles et stratégiquement situé dans l’Arctique, le Groenland suscite depuis plusieurs années l’intérêt de Washington. Mais le message envoyé par ses responsables politiques est clair : toute évolution de son statut ne pourra se faire que selon la volonté de ses habitants.