Guerre à Gaza : le comité d'organisation du pèlerinage juif en Tunisie annule les célébrations annuelles

Le comité d'organisation du pèlerinage juif à la synagogue de Djerba, en Tunisie, a annulé sa célébration annuelle en raison de la guerre à Gaza, a déclaré vendredi à l'agence Reuters Perez Trabelsi, chef du comité d'organisation.

AP Photo/Mosa'ab Elshamy, File

Trabelsi ajoute que le pèlerinage annuel sera réduit à des rituels limités à l'intérieur de la synagogue et s'attend à ce qu'un très petit nombre de personnes viennent de France en raison de la situation tendue au Moyen-Orient. "Comment célébrer alors que des gens meurent tous les jours ?", a-t-il dit. L'an dernier, à ce même événement, une attaque avait fait cinq morts à Djerba, dont deux fidèles de la synagogue de la Ghriba. Un gendarme avait tué l'un de ses collègues puis s'était rendu aux abords de la synagogue de la Ghriba où il a ouvert le feu sur les forces de l'ordre assurant la sécurité du lieu. Deux pèlerins et un gendarme avaient alors été tués avant que le tireur ne soit abattu. Un autre policier qui avait été hospitalisé est décédé des suites de ses blessures. La synagogue, la plus ancienne d'Afrique, avait déjà été visée en 2002 par un attentat-suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts.