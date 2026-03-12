Guerre en Iran : des pays de la région tentent de lancer des pourparlers, Téhéran reste inflexible

Plusieurs pays de la région tentent de favoriser l’ouverture de discussions entre l’Iran et l’administration américaine en vue d’un cessez-le-feu, mais Téhéran maintient pour l’instant une position ferme. Une source proche du dossier a confié jeudi à i24NEWS que des responsables omanais, égyptiens, pakistanais et turcs ont engagé des contacts avec des dirigeants iraniens afin de les convaincre d’entamer un dialogue avec le gouvernement de Donald Trump.

Ces initiatives diplomatiques visent à créer les conditions d’un éventuel accord susceptible de mettre fin aux hostilités. Toutefois, d’après la même source, les autorités iraniennes refusent pour le moment d’ouvrir de véritables négociations et continuent d’afficher une ligne dure, en posant plusieurs exigences préalables à toute discussion avec Washington.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a lui-même évoqué ces conditions dans un message publié mercredi sur le réseau social X à l’issue d’un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Il a indiqué que tout accord devrait inclure la reconnaissance des "droits légitimes" de l’Iran, le versement de compensations et l’obtention de garanties internationales solides afin de prévenir toute future agression contre le pays.