Guerre en Iran: la Chine et le Pakistan lancent une initiative de paix en cinq points

La Chine et le Pakistan ont présenté une initiative diplomatique conjointe visant à mettre fin à la guerre opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël, appelant à un cessez-le-feu immédiat suivi de négociations. Cette proposition, dévoilée à l’issue d’une rencontre à Pékin entre Mohammad Ishaq Dar et Wang Yi, s’articule autour d’un plan en cinq points destiné à restaurer la stabilité régionale.

Au cœur de cette initiative figure l’exigence d’un arrêt immédiat des hostilités, préalable à l’ouverture de discussions directes entre Washington et Téhéran. Le plan prévoit également la réouverture du détroit stratégique d’Ormuz, essentiel pour le commerce énergétique mondial, ainsi que la mise en place d’un accord de paix sous l’égide des Nations unies.

Cette démarche intervient dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient, où le conflit en cours menace l’équilibre économique et sécuritaire mondial. En se positionnant comme médiateurs, Pékin et Islamabad entendent jouer un rôle central dans la désescalade, tout en affirmant leur influence diplomatique sur la scène internationale.

Du côté américain, la réaction reste mesurée. Lors d’un échange avec une chaîne israélienne, Donald Trump n’a pas rejeté l’initiative, se contentant d’indiquer que les discussions en vue d’une fin du conflit étaient « en cours ». Selon une source proche du dossier, la Maison-Blanche ne s’opposerait pas à cette proposition, sans pour autant l’avoir officiellement endossée.

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Ce positionnement prudent reflète la complexité des enjeux en présence. Si l’initiative sino-pakistanaise ouvre une nouvelle voie diplomatique, son aboutissement dépendra de la volonté des parties prenantes à s’engager dans un processus de négociation, alors même que les opérations militaires se poursuivent sur plusieurs fronts.