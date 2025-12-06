Guerre en Ukraine : Américains et Ukrainiens poursuivent leurs pourparlers en Floride

Les négociateurs américains et ukrainiens se retrouvent ce week-end en Floride pour une nouvelle série de discussions autour du plan de paix élaboré par Washington, alors que la Russie intensifie simultanément ses offensives sur le terrain. Ces pourparlers, près de Miami, constituent la troisième session depuis la présentation du document américain il y a trois semaines.

Selon le département d’État, les deux délégations ont conclu vendredi que tout progrès réel dépendra de la volonté de Moscou de s’engager sérieusement dans un processus de désescalade. Les discussions ont permis d’affiner un cadre commun concernant les garanties de sécurité et les capacités nécessaires pour préserver une paix durable.

Côté américain, l’émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre du président, Jared Kushner, pilotent les échanges. En face, l’Ukraine est représentée par le négociateur en chef Roustem Oumerov et le général Andreï Hnatov. Le plan, jugé dans sa version initiale trop favorable à Moscou, a depuis fait l’objet de plusieurs ajustements réclamés par Kiev.

Mardi, Witkoff et Kushner ont présenté la dernière version du texte à Vladimir Poutine lors d’une visite à Moscou. Le Kremlin évoque des « progrès », tout en estimant que « beaucoup de travail » reste à accomplir. Les responsables russes ont salué la participation active de Jared Kushner, qualifiée d’« utile » par le conseiller diplomatique Iouri Ouchakov.

Ces tractations interviennent alors que la Russie a lancé samedi à l’aube une attaque massive contre la région de Kiev, faisant plusieurs blessés. Dans l’est, l’armée russe poursuit son avancée et revendique la prise de Bezimenné, dans la région de Donetsk.