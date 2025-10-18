Guerre en Ukraine : Donald Trump presse Zelensky d’accepter un accord

Lors de sa rencontre à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a exhorté Volodymyr Zelensky à cesser les hostilités et à trouver un accord avec la Russie, estimant qu’il était temps pour les deux camps de « s’arrêter où ils sont ». Sur Truth Social, Trump a déclaré avoir dit au président ukrainien, comme à Vladimir Poutine, qu’il fallait « mettre fin à la tuerie » et « laisser l’histoire décider ».

Il a réitéré devant la presse : « Respectez la ligne de front actuelle, sinon cela deviendra trop compliqué. » Une déclaration qui confirme le refus américain d’accorder à Kiev les missiles Tomahawk, que Zelensky juge pourtant indispensables pour dissuader Moscou.

« Je pense que la Russie a peur des Tomahawk », a déclaré le président ukrainien, tout en reconnaissant qu’il restait « réaliste » face au refus de Washington. Trump, lui, estime qu’il est préférable de « mettre fin à la guerre sans avoir à penser à ces armes ».

Le chef de la Maison-Blanche a également mis en avant sa relation renforcée avec Vladimir Poutine, affirmant que le président russe « voulait mettre fin à la guerre ». Les deux dirigeants devraient se rencontrer prochainement à Budapest, après un entretien qualifié de « productif » des deux côtés. Trump a conclu en qualifiant Zelensky de « dirigeant très fort », tout en restant sourd à ses appels pour un soutien militaire accru.