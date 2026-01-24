Guerre en Ukraine : Kiev dénonce des frappes russes meurtrières pendant des pourparlers à Abou Dabi

L’Ukraine a vivement condamné une nouvelle vague de frappes russes survenues dans la nuit de vendredi à samedi, qui ont fait au moins un mort et 23 blessés, alors que des discussions diplomatiques avec les États-Unis et la Russie doivent se poursuivre à Abou Dabi. Kiev y voit un signal de défi lancé par Moscou au moment même où des efforts sont engagés pour tenter de mettre fin à la guerre.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a qualifié ces attaques de « brutales » et « barbares », affirmant qu’elles avaient été « cyniquement ordonnées » par le président russe Vladimir Poutine. « Ces frappes n’ont pas seulement visé notre population, mais aussi la table des négociations », a-t-il déclaré, ajoutant que « la place de Poutine n’est pas à la table de la paix, mais devant le tribunal spécial ».

Selon les autorités locales, une personne a été tuée à Kyiv et quatre autres blessées, dont trois hospitalisées. À Kharkiv, dans l’est du pays, 19 personnes ont été blessées lors d’une attaque prolongée à l’aube. Un hôpital de maternité et un centre accueillant des déplacés ont été endommagés. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a également fait état de dégâts sur des infrastructures critiques, laissant environ 6 000 bâtiments sans chauffage, alors que les températures sont descendues jusqu’à –12°C dans certaines régions.

Le président Volodymyr Zelensky a affirmé que l’objectif principal des frappes était le réseau énergétique, rappelant qu’une attaque similaire la semaine précédente l’avait contraint à écourter un déplacement au Forum économique mondial de Davos.

Ces bombardements interviennent alors que des délégations ukrainienne, russe et américaine participent à Abou Dabi à leurs premières discussions trilatérales depuis l’invasion russe de 2022. Si des sources évoquent quelques avancées, la question territoriale reste le principal point de blocage. La Russie occupe environ 20 % du territoire ukrainien et exige des concessions que Kyiv refuse catégoriquement.

À Davos, Zelensky a résumé l’impasse : « Tout tourne autour de la terre. C’est le nœud du problème. »