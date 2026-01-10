Guerre en Ukraine : réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU après les frappes russes sur Kiev

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira en urgence lundi à la demande de l’Ukraine, à la suite de frappes russes massives ayant visé Kiev et plusieurs régions du pays, ont indiqué vendredi soir des sources diplomatiques. Ces attaques ont notamment privé une partie importante de la capitale ukrainienne de chauffage en plein hiver.

Dans une lettre adressée au Conseil, l’ambassadeur d’Ukraine auprès de l’ONU, Andriï Melnyk, a dénoncé une nouvelle escalade du conflit. « La Russie a atteint un niveau effroyable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans ses attaques contre les civils et les infrastructures civiles en Ukraine », écrit-il. La demande ukrainienne a été soutenue par six membres du Conseil de sécurité : la France, le Royaume-Uni, la Lettonie, le Danemark, la Grèce et le Libéria.

Les frappes russes menées dans la nuit de jeudi à vendredi ont touché des infrastructures énergétiques essentielles à Kiev, privant environ la moitié des immeubles résidentiels de chauffage. Face à la dégradation de la situation, le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a appelé une partie des habitants à évacuer « temporairement » la ville.

Selon les autorités ukrainiennes, cette nouvelle vague d’attaques a également été marquée par l’utilisation, pour la deuxième fois depuis le début de l’invasion en février 2022, du missile balistique russe de dernière génération Orechnik. Moscou a revendiqué son emploi dans la région de Lviv, dans l’ouest du pays.

Pour Kiev, l’usage de ce missile constitue un tournant préoccupant. « Une telle frappe représente une menace grave et sans précédent pour la sécurité du continent européen, sapant la stabilité régionale et mettant en danger la paix et la sécurité internationales », a averti l’ambassadeur ukrainien dans sa missive.

La réunion de lundi devrait donner lieu à de vifs échanges diplomatiques, alors que l’Ukraine appelle à un renforcement de la pression internationale sur Moscou.