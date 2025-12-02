Guerre en Ukraine : si l’Europe veut la "guerre" avec la Russie, "nous sommes prêts", lance Vladimir Poutine
Des déclarations explosives avant sa rencontre avec l’émissaire américain Steve Witkoff, alors que Washington tente de relancer un processus de paix en Ukraine.
Peu avant les discussions avec l’émissaire américain Steve Witkoff à Moscou, Vladimir Poutine a affirmé mardi que la Russie ne souhaitait pas une confrontation militaire avec l’Europe, tout en assurant être « prête » si celle-ci « le souhaite et commence ». S’exprimant devant des journalistes, le président russe a accusé les capitales européennes de chercher à contrarier les efforts diplomatiques menés par Washington pour mettre fin au conflit en Ukraine.
« Nous n’avons pas l’intention de faire la guerre à l’Europe », a déclaré Vladimir Poutine, avant d’ajouter : « Mais si l’Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant. » Selon lui, plusieurs pays européens tenteraient d’« empêcher » les initiatives américaines visant à avancer vers un règlement politique, se plaçant ainsi « du côté de la guerre » plutôt que de la négociation.
Ces déclarations interviennent dans un climat particulièrement tendu, alors que les forces russes poursuivent leur progression dans l’est de l’Ukraine et que les États-Unis tentent de relancer un dialogue direct avec Moscou.
La Russie accuse régulièrement l’Union européenne de prolonger le conflit en renforçant l’aide militaire à Kiev, tandis que l’Europe reproche à Moscou de chercher à imposer par la force un rapport de domination sur son voisin. La sortie de Vladimir Poutine, immédiatement relayée par les médias d’État russes, s’inscrit dans une stratégie de pression visant à influencer les discussions à venir avec les États-Unis.