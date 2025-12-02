Guerre en Ukraine : si l’Europe veut la "guerre" avec la Russie, "nous sommes prêts", lance Vladimir Poutine

Peu avant les discussions avec l’émissaire américain Steve Witkoff à Moscou, Vladimir Poutine a affirmé mardi que la Russie ne souhaitait pas une confrontation militaire avec l’Europe, tout en assurant être « prête » si celle-ci « le souhaite et commence ». S’exprimant devant des journalistes, le président russe a accusé les capitales européennes de chercher à contrarier les efforts diplomatiques menés par Washington pour mettre fin au conflit en Ukraine.

« Nous n’avons pas l’intention de faire la guerre à l’Europe », a déclaré Vladimir Poutine, avant d’ajouter : « Mais si l’Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant. » Selon lui, plusieurs pays européens tenteraient d’« empêcher » les initiatives américaines visant à avancer vers un règlement politique, se plaçant ainsi « du côté de la guerre » plutôt que de la négociation.

Ces déclarations interviennent dans un climat particulièrement tendu, alors que les forces russes poursuivent leur progression dans l’est de l’Ukraine et que les États-Unis tentent de relancer un dialogue direct avec Moscou.

La Russie accuse régulièrement l’Union européenne de prolonger le conflit en renforçant l’aide militaire à Kiev, tandis que l’Europe reproche à Moscou de chercher à imposer par la force un rapport de domination sur son voisin. La sortie de Vladimir Poutine, immédiatement relayée par les médias d’État russes, s’inscrit dans une stratégie de pression visant à influencer les discussions à venir avec les États-Unis.