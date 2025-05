Guerre en Ukraine : Un sommet de la "coalition des volontaires" prévu à Kiev samedi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi la tenue d'un sommet réunissant plusieurs dirigeants européens alliés de Kiev ce samedi en Ukraine. "Nous nous préparons à rencontrer les dirigeants de la coalition des volontaires. Demain, nous allons avoir des réunions", a-t-il précisé lors d'un discours publié par son service de presse.

Cette "coalition des volontaires", créée cette année sous l'impulsion de la France et du Royaume-Uni, reflète l'inquiétude croissante des Européens quant à la solidité du soutien américain à l'Ukraine, après plus de trois ans d'invasion russe. "Nous avons besoin de cette coalition, et elle devrait être suffisamment forte pour garantir la sécurité, conformément à notre vision commune", a souligné le président ukrainien.

Kiev recherche des garanties de sécurité claires de la part de ses alliés pour se prémunir contre toute future agression russe. Parmi les options envisagées par cette coalition figure la possibilité d'un déploiement limité de contingents étrangers en Ukraine.

En parallèle, Zelensky a révélé avoir informé le président américain Donald Trump, lors d'un récent entretien téléphonique, qu'un cessez-le-feu de 30 jours constituerait un "véritable indicateur" de progrès vers la paix, et que l'Ukraine était prête à l'appliquer immédiatement. Cette proposition, initialement formulée par Trump en mars, avait reçu l'aval de Kiev, tandis que Moscou conditionnait son acceptation à la mise en place de mesures fiables de surveillance.

Si Zelensky n'a pas dévoilé la liste des participants à ce sommet, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz a récemment annoncé son intention de se rendre prochainement en Ukraine, suggérant sa possible présence à cette réunion stratégique.