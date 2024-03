Guerre Israël-Hamas : un nouveau vote prévu samedi au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité des Nations unies votera samedi un nouveau projet de résolution visant à instaurer un cessez-le-feu immédiat à Gaza, selon des diplomates, mais les États-Unis ont indiqué qu'ils pourraient y opposer leur veto.

Le vote aura lieu un jour après que les États-Unis ont présenté un texte sur la nécessité d'un cessez-le-feu qui a été rejeté par la Russie et la Chine et auquel les États arabes se sont opposés, estimant qu'il n'était pas assez explicite pour faire pression sur Israël. Le vote de la résolution, menée en partie par l'Algérie, pays arabe siégeant actuellement au Conseil de sécurité (15 membres), est attendu à 10 heures (14 heures GMT), selon trois diplomates. Le projet de résolution, consulté par l'AFP, "exige un cessez-le-feu immédiat" pour le mois de Ramadan qui conduit "à un cessez-le-feu permanent et durable" respecté par toutes les parties. Elle exige également la libération "immédiate et inconditionnelle" des otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre par le Hamas et l'accès de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Trois pays européens - Malte, la Slovénie et la Suisse - coparrainent la résolution, ainsi que le Mozambique, la Guyane et la Sierra Leone.