Guterres alerte sur la détérioration des accords de sécurité internationaux

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde contre l'effritement des accords de sécurité qui ont soutenu la paix mondiale pendant des décennies, appelant les pays à œuvrer ensemble pour un monde sans armes nucléaires.

"Les arrangements de sécurité bilatéraux et régionaux qui ont garanti la paix et la stabilité mondiales pendant des décennies se délitent sous nos yeux," a déclaré Guterres lors de la Conférence sur le désarmement réunie à Genève.

"La confiance s'érode, tandis que l'incertitude, l'insécurité, l'impunité et les dépenses militaires sont toutes en hausse," a-t-il ajouté. Selon le chef de l'ONU, ces facteurs affectent l'esprit de "retenue mutuelle" qui prévalait jusqu'alors. Il a exhorté les nations à mettre en œuvre de manière effective leurs engagements et obligations en matière de désarmement nucléaire et de non-prolifération.

La Conférence sur le désarmement, établie en 1979 et supervisée par le Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement (UNODA), compte soixante-cinq États membres, dont les États-Unis, la Chine et la Russie.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et de course aux armements renouvelée entre plusieurs puissances mondiales.