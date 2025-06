Huckabee à la France : "Découpez un morceau de la Côte d'Azur pour créer un État palestinien"

L'ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee a formulé une proposition sarcastique en réaction aux initiatives françaises pour la création d'un État palestinien. S'exprimant sur Fox News Digital, il a suggéré que la France "découpe un morceau de la Côte d'Azur et crée un État palestinien" si Paris souhaite véritablement voir naître cette entité politique.

Cette déclaration fait suite aux positions d'Emmanuel Macron, qui considère l'établissement d'un État palestinien comme "non seulement une obligation morale, mais une nécessité politique". Le président français a récemment critiqué vertement la réponse israélienne aux attaques du 7 octobre.

Huckabee a estimé qu'il s'agit du "mauvais moment pour pousser à la création d'un État palestinien". Il a qualifié d'"incroyablement inapproprié" le fait de présenter de telles propositions "au milieu d'une guerre qu'Israël doit gérer". L'ambassadeur a souligné que "le 7 octobre a changé beaucoup de choses" et que les Israéliens s'opposent de plus en plus fermement à cette perspective. "Ils sont libres de le faire, mais ils ne sont pas autorisés à imposer ce type de pression sur une nation souveraine. Je trouve révoltant qu'ils pensent avoir le droit de faire une telle chose", a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à la conférence franco-saoudienne prévue ce mois-ci aux Nations Unies sur la création d'un État palestinien. Selon certains rapports, le gouvernement français envisagerait une reconnaissance unilatérale sans exiger la paix avec Israël ni le retrait du Hamas de Gaza.