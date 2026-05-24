Huit pays arabes et musulmans dénoncent l’attitude d’Itamar Ben Gvir envers les militants de la flottille pour Gaza

Les ministres des Affaires étrangères de huit pays arabes et musulmans ont vivement condamné dimanche l’attitude du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir envers les militants de la flottille à destination de Gaza arrêtés par Israël.

Dans un communiqué commun, l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Turquie, l’Indonésie et le Pakistan dénoncent les images diffusées récemment par le ministre israélien, dans lesquelles il apparaît en train de provoquer verbalement des militants pro-palestiniens détenus au port d’Ashdod.

La vidéo, publiée par Ben Gvir lui-même sur les réseaux sociaux, montre plusieurs activistes maintenus au sol pendant que le ministre les tourne en dérision. Certains participants à la flottille, qui affirmaient vouloir acheminer une aide humanitaire vers Gaza, ont ensuite accusé les autorités israéliennes de violences physiques durant leur détention. Des accusations rejetées par l’administration pénitentiaire israélienne.

Dans leur déclaration commune, les huit pays dénoncent «une atteinte honteuse à la dignité humaine» et accusent Itamar Ben Gvir d’avoir procédé à «une humiliation publique délibérée des détenus».

Les chefs de la diplomatie estiment également que ces actes constituent «une violation claire des obligations d’Israël au regard du droit international, y compris du droit humanitaire international et du droit international des droits de l’homme».