"Il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine batte la Russie", selon le chef de l'OTAN

Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré jeudi qu'il n'était "pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte" sur la Russie, à condition que ses alliés tiennent leurs promesses de fournir davantage d'armes.

"Ces derniers mois, les alliés de l'OTAN n'ont pas apporté le soutien que nous avions promis", a-t-il déclaré dans un discours prononcé à l'occasion d'une visite à Berlin.

"Mais il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte, car un soutien accru est en route", a-t-il affirmé. L'Ukraine a subi des revers sur le champ de bataille contre les forces russes en raison de pénuries de munitions et d'armes. M. Stoltenberg a toutefois noté que le Congrès américain avait finalement approuvé un projet de loi visant à fournir des milliards de dollars à l'Ukraine, et que d'autres pays, dont la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Pays-Bas, avaient pris de nouveaux engagements. "Il est maintenant de notre responsabilité de transformer ces engagements en véritables livraisons d'armes et de munitions, et de le faire rapidement", a-t-il souligné. M. Stoltenberg s'en est également pris à la Chine, accusant Pékin de "soutenir l'économie de guerre de la Russie" en partageant des technologies de pointe pouvant être utilisées pour produire des missiles, des chars et des avions. "La Chine affirme vouloir entretenir de bonnes relations avec l'Occident. Dans le même temps, Pékin continue d'alimenter le plus grand conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale", a-t-il lancé, avertissant qu'"ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre". Berlin et Pékin entretiennent traditionnellement des relations économiques étroites, les entreprises allemandes investissant des sommes considérables en Chine et exportant massivement des marchandises vers la deuxième économie mondiale. Mais après que le choc énergétique provoqué par la guerre en Ukraine a frappé de plein fouet les fabricants allemands, qui jouent un rôle crucial, la pression s'est accrue sur les entreprises allemandes pour qu'elles réduisent leur dépendance à l'égard de la Chine. Lors d'une visite en Chine la semaine dernière, le chancelier Olaf Scholz a toutefois souligné que l'Allemagne ne souhaitait pas se "découpler" de la Chine, mais qu'elle cherchait plutôt à réduire les "dépendances unilatérales".