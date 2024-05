"Il n'existe aucune preuve que les tribunaux israéliens enquêtent sur les crimes commis à Gaza" (Karim Khan à Channel 12)

Le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a déclaré mardi soir à la chaîne d'information israélienne Channel 12 qu'il avait recommandé de délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre du premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre de la Défense Yoav Gallant parce qu'il n'avait pas vu de preuves convaincantes que les tribunaux israéliens enquêtaient sur les violations présumées commises à Gaza.

M. Khan répondait à une question de la chaîne qui lui demandait pourquoi il prenait une telle mesure alors que la Cour, en vertu de sa charte, ne peut pas juger des ressortissants de pays qui ont des systèmes judiciaires indépendants et qui sont capables et désireux de mener eux-mêmes des enquêtes et des procédures judiciaires sur les crimes présumés dont s'occupe la CPI. La chaîne a également demandé à M. Khan pourquoi il avait annulé un voyage prévu en Israël avant son annonce et il a répondu qu'il était prêt à poursuivre les négociations et le dialogue avec Israël au fur et à mesure de l'avancement du processus. Channel 12 rapporte également que l'un des trois juges chargés de décider si la Cour acceptera la recommandation de Khan s'est récusé. Maria del Socorro Flores Liera, du Mexique, a refusé de participer aux audiences car son mari, un diplomate mexicain de haut rang, a participé à la formulation d'accusations contre Israël, selon le média. Elle sera remplacée par le juge français Marc Perrin de Brichambaut, qui rejoindra la Roumaine Iulia Motoc et la Béninoise Reine Alapini-Gansou. Selon Channel 12, les responsables israéliens se méfient du juge français, car la France n'a pas condamné Khan comme l'ont fait les autres alliés occidentaux d'Israël. "La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations", a déclaré le ministère français des Affaires étrangères. "En ce qui concerne Israël, il appartiendra à la chambre préliminaire de la Cour de décider d'émettre ou non ces mandats, après avoir examiné les preuves présentées par le procureur", a ajouté le ministère.