"Il n'y a jamais eu de nation palestinienne, il faut arrêter avec ce fantasme" (Eric Zemmour)

"Il n'y a jamais eu de nation palestinienne, il faut arrêter avec ce fantasme, ce sont des musulmans et ce sont des arabes", a déclaré Éric Zemmour face à Benjamin Duhamel sur BFMTV jeudi soir.

https://x.com/i/web/status/1887570692771651991 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le leader du parti Reconquête a poursuivi son argumentaire en évoquant la Jordanie : "Est-ce que vous savez qu'il y a 60% de Palestiniens ?" avant d'écarter la possibilité d'un État palestinien : "À l'échelle humaine, il n'y aura pas d'État palestinien. S'il y avait un État palestinien, il devrait immédiatement un foyer de guerre contre Israël comme on l'a vu à Gaza et comme on le voit en Cisjordanie."

Ces propos interviennent dans le contexte du plan Trump pour Gaza, proposant une gestion américaine du territoire.