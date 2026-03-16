Inde : l’Iran demande la libération de trois pétroliers saisis

L’Iran a demandé à l’Inde de libérer trois pétroliers saisis en février près des eaux indiennes, dans le cadre de discussions visant à garantir la sécurité des navires battant pavillon indien ou à destination de l’Inde transitant par le détroit stratégique d’Ormuz, ont indiqué à l'agence Reuters trois sources proches du dossier.

Les autorités indiennes avaient intercepté ces trois navires liés à l’Iran, les accusant d’avoir dissimulé ou modifié leur identité et d’avoir participé à des transferts illégaux de cargaisons de navire à navire en mer, une pratique souvent utilisée pour contourner des sanctions internationales.

Selon les sources, Téhéran cherche désormais à obtenir leur libération dans le cadre de négociations plus larges portant sur la sécurité maritime dans le Golfe, alors que les tensions régionales restent élevées autour du détroit d’Ormuz, passage crucial pour le commerce mondial de pétrole.

L’Iran souhaite notamment obtenir des garanties pour le passage sûr des navires liés à l’Inde dans cette zone stratégique, par laquelle transite une part importante des approvisionnements énergétiques asiatiques.

Par ailleurs, Téhéran a également demandé à l’Inde la fourniture de certains médicaments et équipements médicaux, a indiqué l’une des sources, un responsable iranien. Ces demandes s’inscrivent dans un contexte où les sanctions et les tensions régionales compliquent l’accès de l’Iran à certains produits médicaux.

Dans ce cadre, l’ambassadeur d’Iran à New Delhi a rencontré lundi des responsables du ministère indien des Affaires étrangères afin d’évoquer la situation des pétroliers saisis et les modalités d’une éventuelle coopération, selon la même source.

Les discussions se poursuivent alors que les deux pays cherchent à préserver leurs relations énergétiques et commerciales malgré le climat de tensions au Moyen-Orient.