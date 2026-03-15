Inquiétude en Europe : la guerre en Iran retarderait la fin du conflit en Ukraine

La guerre entre Israël, les États-Unis et le régime iranien commence à avoir des répercussions bien au-delà du Moyen-Orient. En Europe, plusieurs responsables craignent que ce nouveau conflit ne relègue au second plan les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Selon des informations du Financial Times, des diplomates européens estiment que l’initiative de médiation menée par les États-Unis pour rapprocher Kiev et Moscou perd de son élan. L’une des raisons principales serait le déplacement de l’attention du président américain Donald Trump vers le conflit avec l’Iran, au moment même où les négociations semblaient progresser.

Plusieurs diplomates de l’Union européenne engagés dans des discussions avec l’Ukraine expliquent que la guerre au Moyen-Orient détourne l’attention politique et militaire de Washington. Dans le même temps, certaines évolutions liées au conflit profiteraient indirectement à la Russie. La hausse des prix mondiaux de l’énergie augmente les revenus pétroliers de Moscou, tandis que certaines pressions américaines sur les pays achetant du pétrole russe ont été assouplies. Selon des estimations citées dans les discussions européennes, la Russie pourrait tirer jusqu’à 150 millions de dollars par jour supplémentaires de cette situation.

Sur le plan diplomatique, les discussions entre Moscou et Kiev semblent également marquer le pas. Le dernier cycle de négociations, mené sous médiation américaine, s’est tenu les 17 et 18 février à Genève. Une nouvelle réunion prévue le 5 mars à Abou Dhabi a finalement été reportée après le déclenchement de la guerre avec l’Iran et aucune nouvelle date n’a encore été fixée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a toutefois indiqué que les médiateurs américains tentaient d’organiser une nouvelle rencontre dans les prochains jours.

Les Européens s’inquiètent aussi des conséquences militaires. Selon plusieurs responsables, Washington a déjà prévenu ses alliés que certaines livraisons d’armes, notamment des systèmes de défense aérienne et des munitions, pourraient être retardées, les États-Unis donnant désormais la priorité aux besoins liés au Moyen-Orient.

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a reconnu qu’il s’agissait d’un "problème réel", car les mêmes équipements militaires sont nécessaires à la fois en Ukraine et au Moyen-Orient.

Dans ce contexte, les dirigeants européens tentent de maintenir l’Ukraine au cœur de l’agenda international. Le président français Emmanuel Macron a récemment reçu Volodymyr Zelensky à Paris pour réaffirmer le soutien européen à Kiev. Le chancelier allemand Friedrich Merz s’est également rendu à Washington afin de plaider pour un renforcement de la pression sur Moscou.

Mais selon plusieurs sources diplomatiques, la Maison Blanche reste réticente à durcir le ton envers la Russie. Donald Trump a récemment déclaré qu’il était "plus difficile de conclure un accord avec Zelensky qu’avec" le président russe Vladimir Poutine. Pour de nombreux responsables européens, la poursuite des discussions demeure essentielle, ne serait-ce que pour maintenir l’implication des États-Unis dans la recherche d’une issue au conflit.