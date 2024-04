Iran: Images de "routine" publiées à Ispahan dans les médias iraniens après une attaque attribuée à Israël

La télévision d'État iranienne a publié dans la matinée des images provenant d'Ispahan, faisant état de la "routine" dans la région. Les médias d'État iraniens rapportent qu'après l'attaque présumée, il n'y a eu aucune perturbation des infrastructures de la ville. Des images similaires sont aussi publiées sur les réseaux sociaux, l'Iran voulant prouver que les frappes nocturnes n'ont pas affecté son fonctionnement. "Aucun dommage n'a été causé aux sites nucléaires en Iran", a aussi confirmé l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

"Aucun dégât majeur" n'a été rapporté, a ainsi fait savoir l'agence officielle iranienne Irna, qui a "ajouté qu'aucune information faisant état de défense anti-aérienne n'avait été transmise". "Cela fait plusieurs jours que des exercices de guerre cyber sont tentés pour contourner les systèmes de missiles iraniens", explique Matthias Inbar, spécialiste sécuritaire, "peut-être que c'est ce qu'il s'est passé".

L'ambassade américaine en Israël a pour sa part rétabli les restrictions de mouvement pour ses employés, de la même manière que des restrictions avaient été imposées avant l'attaque iranienne de samedi. L'ambassade a déclaré aux employés que "par prudence suite aux informations selon lesquelles Israël aurait mené une opération de représailles en Iran, les employés du gouvernement américain et leurs familles ne sont pas autorisés à voyager personnellement en dehors du Grand Tel Aviv (y compris Herzliya, Netanya et Even Yehuda), Jérusalem et Beer Sheva jusqu'à nouvel ordre, les membres du personnel sont autorisés à voyager entre ces trois zones pour des déplacements personnels. Selon CNN, l'Australie a appelé ses citoyens se trouvant en Israël à quitter le pays par crainte de représailles iraniennes.