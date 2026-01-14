Iran : Israël conseillerait aux Etats-Unis d'attendre que le régime soit davantage affaibli pour frapper

Moins de 24 heures après que le président américain Donald Trump a publiquement encouragé les manifestants iraniens à poursuivre leur soulèvement contre le régime, promettant que "de l'aide est en route" sous "différentes formes", les coulisses diplomatiques révèlent une autre réalité : Israël et plusieurs pays arabes tentent activement de freiner les ardeurs guerrières de Washington.

Selon NBC News, de hauts responsables israéliens auraient transmis un message clair à l'administration Trump ces derniers jours : il est prématuré de frapper. Citant un responsable américain, un ancien responsable informé du dossier, une personne proche des dirigeants israéliens et deux responsables arabes, la chaîne affirme que Jérusalem souhaite que les États-Unis patientent jusqu'à ce que le régime iranien soit davantage affaibli.

Les responsables israéliens auraient clairement exprimé leur soutien au changement de régime et aux efforts américains en ce sens, tout en manifestant leurs craintes qu'une action militaire étrangère ne suffise pas à elle seule à renverser la République islamique dans son état actuel.

Cette position marque un contraste avec la rhétorique offensive de Trump, qui a déclaré que la situation en Iran était "inacceptable" et laissé entendre qu'une décision serait prise prochainement en fonction de l'ampleur des massacres.

Plutôt qu'une intervention militaire immédiate, Israël aurait suggéré aux États-Unis un éventail d'actions alternatives visant à affaiblir progressivement le régime. Parmi ces mesures figurent l'aide aux Iraniens pour contourner la coupure des communications, le durcissement des sanctions économiques, des cyberattaques ou encore des frappes ciblées contre de hauts responsables iraniens susceptibles de précipiter la chute du régime.

L'objectif : permettre aux manifestants de contribuer davantage à déstabiliser la République islamique, en attendant que des frappes militaires puissent jouer un rôle véritablement décisif.

Les pays arabes du Golfe font écho aux préoccupations israéliennes. L'un des responsables arabes cités par NBC évoque un "manque d'enthousiasme de la part de la région" pour une attaque américaine, tandis qu'un autre craint que "toute attaque ou escalade de la part d'Israël ou des États-Unis n'unisse les Iraniens" contre l'ennemi extérieur.

Ces messages ont été transmis lors de discussions tenues ces derniers jours entre dirigeants politiques et militaires américains, alors que la Maison Blanche multiplie les réunions stratégiques sur le dossier iranien.

Une administration américaine divisée

Au sein de l'équipe Trump, les lignes de fracture sont profondes et assumées. Le vice-président J.D. Vance privilégierait les solutions diplomatiques, tandis que le secrétaire d'État Marco Rubio serait partisan d'une ligne plus offensive, même si aucune action militaire n'est envisagée à ce stade.

Ces derniers jours, deux réunions importantes de l'équipe de sécurité nationale se sont tenues en 24 heures pour examiner les différentes options. Selon des sources proches du dossier, le débat ne porte pas sur le "si" une action significative sera entreprise, mais sur le "quand".

Les options sur la table du président sont variées : des cyberattaques contre les infrastructures gouvernementales, des moyens de contrer le blocage d'Internet, ou encore des attaques directes contre des cibles liées aux mécanismes de répression.

Deux responsables européens ont révélé au Washington Post que l'administration Trump leur avait demandé de partager des renseignements sur d'éventuelles cibles en Iran. "Rien n'indique que Trump visera les installations nucléaires, a précisé l'un d'eux. Il est plus probable qu'il s'en prenne aux dirigeants des organisations et des forces responsables du meurtre de manifestants."

Sur la scène internationale, les appels au départ des ressortissants étrangers se multiplient. Les États-Unis ont été les premiers à demander à leurs citoyens de quitter le pays immédiatement, suivis par l'Australie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon et le Canada.