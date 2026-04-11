Iran : la Chine soupçonnée de livraisons d’armes, la Russie en soutien discret

Selon des informations du renseignement américain révélées par CNN, la Chine préparerait la livraison de systèmes de défense aérienne à l’Iran, en pleine trêve fragile avec Washington.

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Les drapeaux chinois et iranien
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Alors qu’un cessez-le-feu fragile tente de s’imposer entre l’Iran et les États-Unis, de nouveaux éléments du renseignement américain, révélés par CNN, suggèrent une recomposition stratégique préoccupante. Selon plusieurs sources, Pékin préparerait la livraison de systèmes de défense aérienne à Téhéran dans les prochaines semaines, marquant une possible montée en gamme de son soutien militaire.

Ces équipements, des missiles sol-air portables de type MANPADS, représentent une menace asymétrique sérieuse pour les aéronefs volant à basse altitude. Déjà utilisés lors du récent conflit, ils pourraient de nouveau peser sur les opérations américaines en cas de reprise des hostilités. Plus sensible encore : la Chine chercherait à faire transiter ces livraisons via des pays tiers afin d’en masquer l’origine, préservant ainsi une forme de déni plausible sur la scène internationale.

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Officiellement, Pékin dément catégoriquement toute implication, affirmant n’avoir fourni aucune arme à l’un des acteurs du conflit et appelant Washington à éviter les « accusations infondées ». Mais ces dénégations contrastent avec les évaluations du renseignement américain, qui voient dans cette manœuvre une tentative d’aider l’Iran à reconstituer ses capacités militaires pendant la trêve.

Dans le même temps, la Russie apparaît comme un autre pilier du soutien à Téhéran. Moscou aurait fourni un appui en matière de renseignement, permettant à l’Iran d’améliorer le ciblage de forces et d’intérêts américains au Moyen-Orient. Cette coopération s’inscrit dans une relation déjà consolidée, notamment depuis la guerre en Ukraine, où l’Iran a fourni des drones à la Russie.

Pour Pékin, l’enjeu est délicat : soutenir un partenaire énergétique clé sans s’exposer directement à un affrontement avec les États-Unis et Israël. La Chine, fortement dépendante du pétrole iranien, chercherait ainsi à maintenir un équilibre entre assistance discrète et neutralité affichée.

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