Iran : la Chine soupçonnée de livraisons d’armes, la Russie en soutien discret

Alors qu’un cessez-le-feu fragile tente de s’imposer entre l’Iran et les États-Unis, de nouveaux éléments du renseignement américain, révélés par CNN, suggèrent une recomposition stratégique préoccupante. Selon plusieurs sources, Pékin préparerait la livraison de systèmes de défense aérienne à Téhéran dans les prochaines semaines, marquant une possible montée en gamme de son soutien militaire.

Ces équipements, des missiles sol-air portables de type MANPADS, représentent une menace asymétrique sérieuse pour les aéronefs volant à basse altitude. Déjà utilisés lors du récent conflit, ils pourraient de nouveau peser sur les opérations américaines en cas de reprise des hostilités. Plus sensible encore : la Chine chercherait à faire transiter ces livraisons via des pays tiers afin d’en masquer l’origine, préservant ainsi une forme de déni plausible sur la scène internationale.

Officiellement, Pékin dément catégoriquement toute implication, affirmant n’avoir fourni aucune arme à l’un des acteurs du conflit et appelant Washington à éviter les « accusations infondées ». Mais ces dénégations contrastent avec les évaluations du renseignement américain, qui voient dans cette manœuvre une tentative d’aider l’Iran à reconstituer ses capacités militaires pendant la trêve.

Dans le même temps, la Russie apparaît comme un autre pilier du soutien à Téhéran. Moscou aurait fourni un appui en matière de renseignement, permettant à l’Iran d’améliorer le ciblage de forces et d’intérêts américains au Moyen-Orient. Cette coopération s’inscrit dans une relation déjà consolidée, notamment depuis la guerre en Ukraine, où l’Iran a fourni des drones à la Russie.

Pour Pékin, l’enjeu est délicat : soutenir un partenaire énergétique clé sans s’exposer directement à un affrontement avec les États-Unis et Israël. La Chine, fortement dépendante du pétrole iranien, chercherait ainsi à maintenir un équilibre entre assistance discrète et neutralité affichée.