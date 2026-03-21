Iran : la CIA tente de percer le mystère autour du pouvoir réel à Téhéran

Qui dirige réellement l’Iran ? La question agite désormais les services de renseignement occidentaux, alors que le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, reste introuvable sur la scène publique depuis le début de la guerre. Selon plusieurs sources concordantes, la CIA, les services israéliens et d’autres agences alliées cherchent à déterminer s’il est toujours en mesure d’exercer le pouvoir.

Désigné comme successeur après la mort de son père, Mojtaba Khamenei n’est pas apparu publiquement à l’occasion de Norouz, rompant avec une tradition bien établie. Seul un message écrit a été diffusé, alimentant les spéculations sur son état de santé et son rôle réel. Des responsables américains évoquent la possibilité qu’il ait été blessé lors d’une frappe israélienne, certains allant jusqu’à suggérer qu’il pourrait être grièvement atteint.

Malgré ces incertitudes, des éléments de renseignement indiqueraient qu’il est toujours en vie. Des tentatives de hauts responsables iraniens pour le rencontrer auraient été signalées, sans succès pour des raisons de sécurité. Mais pour Washington comme pour Jérusalem, une question demeure : Mojtaba Khamenei prend-il réellement les décisions ?

« Nous n’avons aucune preuve qu’il dirige effectivement », confie un haut responsable israélien. Du côté américain, l’absence totale d’apparition publique, même sous forme de vidéo, est perçue comme un « signal d’alerte ».

Dans ce contexte, le flou autour du pouvoir iranien s’accentue. Après l’élimination de plusieurs figures clés du régime, dont Ali Larijani, certains analystes estiment que le pays traverse une crise profonde de commandement. En coulisses, les Gardiens de la révolution semblent combler le vide, renforçant leur emprise sur l’appareil d’État.

Pour autant, aucun effondrement immédiat du régime n’est anticipé. Mais l’opacité actuelle nourrit les incertitudes : l’Iran est-il encore dirigé par une figure centrale ou bascule-t-il vers un pouvoir fragmenté et militarisé ? Pour les services occidentaux, percer ce mystère est désormais un enjeu stratégique majeur.