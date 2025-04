Iran : le président Pezeshkian ouvert à un accord avec les États-Unis sous conditions

Le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé lundi que Téhéran était disposé à conclure un accord avec les États-Unis, tout en insistant sur des conditions strictes. Cette déclaration intervient après un deuxième cycle de pourparlers indirects entre les deux pays, qui s'est tenu à Rome samedi. "Nous sommes prêts pour un accord dans un cadre défini et en garantissant nos intérêts nationaux", a déclaré Pezeshkian lors d'une réunion à Téhéran, selon l'agence Xinhua. Le président iranien a toutefois prévenu que son pays n'accepterait pas de conditions unilatérales : "Si les représentants américains refusent de négocier avec nous sur un pied d'égalité, nous poursuivrons notre propre chemin."

Reprenant la position du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, Pezeshkian a souligné que l'Iran conserve une position neutre face aux négociations, se disant "ni optimiste, ni pessimiste". Il a également réaffirmé que l'Iran ne recherche pas la confrontation mais ne tolérera "ni pression ni intimidation". Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes. Le président américain Donald Trump, bien que privilégiant une solution diplomatique au différend nucléaire, n'a pas exclu une action militaire contre l'Iran.

"Avec l'Iran, si une intervention militaire s'avère nécessaire, nous aurons recours au militaire. Israël sera en première ligne", a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche.

Interrogé sur son échéance pour un accord, le président américain est resté évasif : "Lorsque vous entamez des discussions, vous savez si elles progressent bien ou non, et je dirais que la conclusion viendra quand j'estimerai qu'elles ne progressent plus." Les deux cycles de négociations indirectes, le premier à Oman et le second à Rome, ont été qualifiés de "constructifs" par les parties prenantes. Cependant, Trump a précédemment averti l'Iran que "s'ils ne concluent pas d'accord, il y aura des bombardements d'une ampleur qu'ils n'ont jamais connue".