Iran : le second membre d’équipage du F-15 américain abattu récupéré sain et sauf

Les États-Unis ont mené une double opération de sauvetage d’une rare complexité en territoire iranien après la destruction d’un avion de chasse F-15E Strike Eagle. Selon plusieurs sources concordantes, les deux membres d’équipage, le pilote et le navigateur, ont été récupérés lors de missions distinctes, menées sous forte pression des forces iraniennes.

D’après des responsables américains cités par plusieurs médias, le second membre d’équipage, porté disparu après l’éjection, a été localisé puis exfiltré par une unité commando spécialisée bénéficiant d’un important soutien aérien. L’opération s’est déroulée alors que des éléments du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) tentaient de capturer le militaire américain. Des frappes aériennes américaines auraient été menées pour contenir ces forces et sécuriser la zone d’extraction.

Le premier membre d’équipage, le pilote, avait quant à lui été récupéré quelques heures seulement après le crash de l’appareil, survenu dans le sud-ouest de l’Iran. Cette première mission avait déjà été marquée par des affrontements, notamment une attaque iranienne contre un hélicoptère américain engagé dans les opérations de sauvetage. Malgré ces conditions hostiles, les deux aviateurs avaient réussi à établir le contact avec les forces américaines grâce à leurs systèmes de communication d’urgence.

Selon des informations confirmées par des sources proches du dossier, le navigateur a survécu en appliquant les techniques de survie issues du programme SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape). Après son éjection, il aurait quitté la zone du crash à pied avant de se dissimuler sur une crête en altitude, tout en activant une balise de détresse. Des unités d’élite de l’US Air Force, ont ensuite été mobilisées dans une opération impliquant plusieurs branches de l’armée américaine.

Des vidéos circulant localement montreraient des pertes au sein des forces iraniennes, notamment parmi les membres du CGRI et des milices Bassidj, engagés dans la traque du militaire américain. Des combats au sol auraient eu lieu, sans faire de victimes côté américain, selon les mêmes sources. L’ensemble des forces engagées dans l’opération aurait depuis quitté le territoire iranien.

Le président Donald Trump a salué une mission "parmi les plus audacieuses de l’histoire militaire américaine", affirmant que les deux opérations avaient été menées sans aucune perte ni blessé américain. Il a également évoqué une démonstration de "supériorité aérienne totale" au-dessus de l’Iran, tout en appelant à l’unité nationale autour des forces armées.