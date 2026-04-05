Iran : les liens militaires avec la Corée du Nord au cœur des capacités balistiques de Téhéran

Les capacités balistiques de l’Iran reposeraient en partie sur une coopération ancienne et structurante avec la Corée du Nord, selon plusieurs analyses relayées notamment par des experts cités par Fox News. Ces éléments mettent en lumière l’origine étrangère d’une partie significative de l’arsenal iranien, dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient.

Un exemple récent illustre cette dépendance : le tir d’un missile balistique visant la base américaine de Diego Garcia, située à plus de 4 000 kilomètres des côtes iraniennes. L’engin utilisé, identifié comme un missile de type Musudan, aurait été acquis auprès de Pyongyang au début des années 2000. Sur les 19 exemplaires achetés en 2005, certains présentent aujourd’hui des signes d’obsolescence, ce qui pourrait expliquer des défaillances en vol constatées récemment.

Cette portée, bien supérieure aux 2 000 kilomètres officiellement revendiqués par Téhéran, remet en question les déclarations de la diplomatie iranienne, qui affirmait ne pas développer de missiles capables d’atteindre des cibles plus éloignées, notamment en Europe.

D’autres systèmes balistiques utilisés par l’Iran témoigneraient également de cette coopération. Le missile Shahab-3, par exemple, est présenté comme une copie quasi conforme du missile nord-coréen Nodong. Développé à partir de technologies acquises à la fin des années 1990, ce programme aurait bénéficié de livraisons importantes, avec environ 150 unités fournies par Pyongyang.

Selon ces mêmes sources, les transactions entre les deux pays se feraient à la fois en espèces et en pétrole, traduisant une relation stratégique durable. Au-delà de la Corée du Nord, des informations récentes évoquent également des liens potentiels avec la Chine, bien que ceux-ci n’aient pas été officiellement confirmés.

Ces coopérations soulignent l’ancrage de l’Iran dans un réseau d’alliances militaires informelles, lui permettant de contourner les restrictions internationales et de renforcer ses capacités, notamment dans le domaine balistique.