Iran : Netanyahou demande à Trump de repousser une éventuelle frappe américaine

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé au président américain Donald Trump de reporter tout projet d’attaque militaire des États-Unis contre l’Iran, a indiqué jeudi un haut responsable américain au New York Times.

Selon cette source, les deux dirigeants se sont entretenus mercredi, alors que l’Iran fait toujours face à des manifestations d’ampleur nationale.

Le même jour, Donald Trump a affirmé disposer d’informations provenant de « sources très importantes de l’autre côté », selon lesquelles les autorités iraniennes auraient cessé de tuer des manifestants et renoncé à des exécutions imminentes.

Ces déclarations ont été interprétées comme un signal d’apaisement, laissant entendre que Washington pourrait s’éloigner, au moins temporairement, de l’option militaire contre Téhéran.

Le président américain évaluait depuis plusieurs jours la possibilité d’une intervention, dans un contexte de fortes tensions régionales.

La demande israélienne viserait à gagner du temps et à laisser évoluer la situation interne iranienne, alors que les protestations et la réponse du régime restent au cœur des préoccupations internationales.