Iran : nouvelle exécution pour espionnage au profit d'Israël

L'Iran a procédé ce mercredi à l'exécution de Babak Shahbazi, un homme accusé par les autorités de Téhéran d'avoir espionné pour le compte d'Israël et collecté des informations sensibles sur les installations iraniennes, selon l'agence Associated Press. Cette mise à mort s'inscrit dans un climat de répression renforcée dans le pays après l'opération israélienne "Eveil du lion".

L'agence de presse officielle iranienne Mizan présente Babak Shahbazi comme un agent ayant "collecté et vendu des informations sur des centres de données et des installations de sécurité au profit d'Israël". Cette version des faits est vivement contestée par les organisations de défense des droits humains.

Selon ces militants, la véritable raison de l'arrestation de Shahbazi serait tout autre. Ils affirment qu'il a été appréhendé après avoir envoyé une lettre au président ukrainien Volodymyr Zelensky dans laquelle il proposait son aide à l'Ukraine. Les autorités iraniennes auraient ensuite utilisé cette correspondance pour l'accuser d'espionnage.

Les défenseurs des droits humains dénoncent également le recours à la torture pour obtenir de "faux aveux" de la part de Babak Shahbazi, une pratique malheureusement courante dans le système judiciaire iranien.

L'exécution de Babak Shahbazi s'ajoute à une série préoccupante d'exécutions pour espionnage. Huit Iraniens ont été pendus ces derniers mois dans la foulée des frappes israéliennes contre le pays.

L'année 2024 en Iran a été marquée par un taux particulièrement élevé d'exécutions, avec au moins 975 mises à mort recensées selon un rapport des Nations Unies.