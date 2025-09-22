Articles recommandés -

Le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, Mohammad Eslami, est arrivé à Moscou pour des discussions majeures, alors que l’ONU débat de la possible réimposition de sanctions contre Téhéran en raison de son programme nucléaire.

Vendredi, le Conseil de sécurité de l’ONU a rejeté un projet de résolution visant à lever définitivement ces sanctions. Cette initiative, soutenue par la Russie et la Chine, s’opposait aux efforts du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne, qui accusent l’Iran de ne pas respecter l’accord de 2015 destiné à empêcher la production d’armes nucléaires. Téhéran nie toute ambition militaire et affirme que son programme est exclusivement civil.

Lors de sa visite, Eslami, également vice-président iranien, a annoncé que plusieurs accords bilatéraux seraient signés, dont un projet ambitieux de construction de huit nouvelles centrales nucléaires. L’objectif de l’Iran est d’atteindre une capacité de 20 gigawatts d’énergie nucléaire d’ici 2040. « Les négociations contractuelles ont eu lieu et, avec la signature de l’accord cette semaine, nous entrerons dans la phase opérationnelle », a-t-il déclaré aux médias iraniens. Actuellement, l’Iran ne dispose que d’une seule centrale nucléaire en fonctionnement, située à Bouchehr, dans le sud du pays. Construite par la Russie, elle a une capacité d’environ un gigawatt. Ce projet d’expansion vise à répondre à la demande croissante en électricité, l’Iran étant régulièrement confronté à des pénuries durant les périodes de forte consommation. Ce partenariat stratégique renforce la coopération entre Téhéran et Moscou, alors que les tensions avec les puissances occidentales demeurent élevées.