Iran : Téhéran revendique des tirs de missiles vers Diego Garcia

L’Iran a officiellement confirmé avoir tiré deux missiles balistiques en direction de la base américano-britannique de Diego Garcia, située dans l’océan Indien, à environ 4 000 kilomètres de son territoire. Selon des sources américaines citées par la presse, aucun des projectiles n’a atteint sa cible : l’un a subi une défaillance technique en vol, tandis que l’autre a été intercepté par un navire de guerre américain.

Au-delà de l’attaque elle-même, c’est surtout la portée annoncée qui suscite l’attention. Cette frappe à très longue distance dépasse largement les capacités officiellement revendiquées jusqu’ici par Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères avait récemment affirmé que la portée des missiles iraniens était volontairement limitée à 2 000 kilomètres. Or, cette opération semble démontrer une capacité potentielle allant jusqu’à 4 000 kilomètres, soit le double.

La base de Diego Garcia constitue une installation stratégique majeure pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Située sur un territoire britannique isolé, elle abrite notamment des bombardiers lourds, des sous-marins nucléaires et des destroyers. Elle joue un rôle clé dans les opérations militaires américaines au Moyen-Orient et en Asie.

Cette attaque intervient dans un contexte de montée des tensions internationales, marqué notamment par la décision récente de Londres d’autoriser les États-Unis à utiliser certaines bases britanniques pour mener des frappes contre des cibles iraniennes. Cette évolution a été vivement dénoncée par Téhéran, qui y voit une implication directe du Royaume-Uni dans le conflit.

Sur le plan stratégique, cette démonstration de portée élargie renforce la pression sur les intérêts occidentaux bien au-delà du Moyen-Orient. Elle souligne également la capacité de l’Iran à projeter sa puissance à grande distance, modifiant potentiellement les équilibres militaires régionaux et élargissant le champ des menaces perçues par ses adversaires.