Iran : Téhéran revendique des tirs de missiles vers Diego Garcia

L’Iran révèle des capacités de frappe bien supérieures à celles officiellement annoncées et élargissant le champ des tensions au-delà du Moyen-Orient.

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Cette image non datée, diffusée par la marine américaine, montre une vue aérienne de Diego Garcia.
Cette image non datée, diffusée par la marine américaine, montre une vue aérienne de Diego Garcia.US Navy via AP

L’Iran a officiellement confirmé avoir tiré deux missiles balistiques en direction de la base américano-britannique de Diego Garcia, située dans l’océan Indien, à environ 4 000 kilomètres de son territoire. Selon des sources américaines citées par la presse, aucun des projectiles n’a atteint sa cible : l’un a subi une défaillance technique en vol, tandis que l’autre a été intercepté par un navire de guerre américain.

Au-delà de l’attaque elle-même, c’est surtout la portée annoncée qui suscite l’attention. Cette frappe à très longue distance dépasse largement les capacités officiellement revendiquées jusqu’ici par Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères avait récemment affirmé que la portée des missiles iraniens était volontairement limitée à 2 000 kilomètres. Or, cette opération semble démontrer une capacité potentielle allant jusqu’à 4 000 kilomètres, soit le double.

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La base de Diego Garcia constitue une installation stratégique majeure pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Située sur un territoire britannique isolé, elle abrite notamment des bombardiers lourds, des sous-marins nucléaires et des destroyers. Elle joue un rôle clé dans les opérations militaires américaines au Moyen-Orient et en Asie.

Cette attaque intervient dans un contexte de montée des tensions internationales, marqué notamment par la décision récente de Londres d’autoriser les États-Unis à utiliser certaines bases britanniques pour mener des frappes contre des cibles iraniennes. Cette évolution a été vivement dénoncée par Téhéran, qui y voit une implication directe du Royaume-Uni dans le conflit.

Sur le plan stratégique, cette démonstration de portée élargie renforce la pression sur les intérêts occidentaux bien au-delà du Moyen-Orient. Elle souligne également la capacité de l’Iran à projeter sa puissance à grande distance, modifiant potentiellement les équilibres militaires régionaux et élargissant le champ des menaces perçues par ses adversaires.

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