Iran : Trump menace d'une intervention américaine "si des manifestants pacifiques sont tués"

La tension monte en Iran alors que les manifestations contre le régime entrent dans leur cinquième jour. Donald Trump a lancé un avertissement direct à Téhéran, affirmant que « si l’Iran tire violemment sur des manifestants pacifiques et les tue, comme il le fait habituellement, les États-Unis d’Amérique viendront à leur secours. Nous sommes prêts à intervenir ».

Sur le terrain, les violences se multiplient. Une agence de presse iranienne proche du régime a confirmé la mort d’au moins six personnes dans l’ouest du pays. Trois d’entre elles auraient été tuées lors de l’assaut d’un commissariat à Azna, dans la province du Lorestan, tandis que deux autres décès ont été signalés dans la région de Lordegan. La veille, un manifestant avait été abattu à Ispahan.

Les protestations, déclenchées par une crise économique aiguë marquée par l’inflation et l’effondrement du rial, ont gagné plusieurs villes, y compris des bastions symboliques du pouvoir religieux. Face à la colère populaire, le président Massoud Pazakhian a reconnu la gravité de la situation, déclarant à son gouvernement : « Si nous ne résolvons pas les problèmes économiques du peuple, nous irons en enfer. »

À l’étranger, Reza Pahlavi, fils exilé du Shah déchu, a apporté son soutien aux manifestants et appelé à l’unité contre la République islamique. Cette vague de contestation, la plus importante depuis trois ans, reste toutefois en deçà des soulèvements majeurs de 2019 et 2022, mais elle place une nouvelle fois l’Iran sous forte pression internationale.