Israël a déployé des agents sur le terrain en Iran dès 2010 (média britannique)

Selon The Times, Israël a infiltré des agents en Iran dès 2010 pour surveiller et collecter des renseignements sur les installations nucléaires et le programme de missiles balistiques. Des documents partagés avec des pays occidentaux révèlent que, fin 2024, l’Iran avait progressé au-delà de la recherche, menant des expérimentations pour un dispositif explosif nucléaire, à quelques semaines de sa réalisation.

Les services israéliens ont cartographié le site de Natanz avant sa destruction par une attaque ciblée. Des opérations de reconnaissance ont également visé Ispahan, Nur, Mogdeh, Shariati et Shahid Meisami. Selon les rapports, Israël a pénétré le quartier général du Corps des Gardiens de la révolution islamique, également frappé par des raids aériens.

Ces révélations mettent en lumière l’ampleur des efforts israéliens pour contrer la menace nucléaire iranienne. Les opérations clandestines, alliées à des frappes précises, reflètent une stratégie de long terme pour neutraliser les ambitions nucléaires de Téhéran. Les documents confirment l’avancée alarmante de l’Iran, exacerbant les tensions régionales.