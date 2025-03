Israël a fourni des renseignements sur une cible houthie clé (média américain)

Israël a fourni des renseignements sensibles concernant une cible militaire houthie majeure, visée lors d'une frappe qui avait été décrite dans une conversation avec de hauts responsables de l'administration Trump, comme l'ont confirmé deux officiels américains au Wall Street Journal jeudi soir.

D'après l'article, peu après le début des frappes américaines, Waltz a envoyé un message indiquant qu'une cible principale des frappes, un expert en missiles, avait été aperçu entrant dans le bâtiment de sa société, qui aurait été détruit selon lui. Des responsables israéliens se seraient plaints en privé auprès de leurs homologues américains du fait que les messages de Waltz soient devenus publics, a déclaré un responsable américain.

Le magazine The Atlantic a révélé mercredi les plans des frappes au Yémen tels qu'ils ont été discutés dans une conversation entre hauts responsables de l'administration américaine sur l'application Signal, à laquelle le rédacteur en chef du journal, Jeffrey Goldberg, avait été accidentellement ajouté. La publication de ces plans constitue explicitement une réponse aux démentis de l'administration Trump, qui niait que les plans d'attaque aient été partagés dans la conversation, tentant ainsi de minimiser cette grave faille de sécurité.

En réponse à une demande du journal avant la publication des messages, la Maison Blanche a confirmé que la conversation ne contenait pas d'informations classifiées selon elle. Cependant, elle s'est opposée à la publication de ces documents. The Atlantic les a néanmoins publiés, arguant qu'"il existe un intérêt public clair à révéler le type d'informations que les conseillers de Trump ont incluses dans des canaux de communication non sécurisés, d'autant plus que des hauts responsables tentent de minimiser l'importance des messages partagés."