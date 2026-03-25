Israël alerte ses ressortissants avant Pessah : "l'Iran redoublera d'efforts pour frapper à l’étranger"

Le Conseil de sécurité nationale israélien a mis en garde contre une hausse significative de la menace terroriste visant les Israéliens à l’étranger dans le contexte de la guerre en cours contre l’Iran, à l’approche des fêtes de printemps, notamment Pessah. Selon les autorités, plusieurs attentats ont été récemment déjoués ou menés par l’Iran, ses relais ou des individus isolés agissant sous influence, visant en particulier des institutions juives en Europe et aux États-Unis, comme des synagogues en Belgique, aux Pays-Bas ou encore une tentative d’attaque outre-Atlantique.

Le Conseil estime que Téhéran pourrait intensifier ses efforts pour frapper des cibles israéliennes et juives à l’étranger, en particulier lors des périodes de rassemblement liées aux fêtes ou aux journées commémoratives. Dans ce contexte, les autorités appellent les citoyens israéliens voyageant à l’étranger à faire preuve d’une vigilance accrue et à éviter les événements non sécurisés, notamment ceux liés aux célébrations de Pessah.

Des recommandations spécifiques ont été émises pour certaines régions. Les Israéliens sont ainsi appelés à éviter les rassemblements dans des sites identifiés comme juifs ou israéliens dans des pays proches de l’Iran, tels que l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie ou les États du Golfe, en raison du risque d’attaques. Une vigilance renforcée est également recommandée en Asie, notamment en Thaïlande et aux Philippines, tandis qu’il est fortement déconseillé de séjourner dans la péninsule du Sinaï, sauf pour un simple transit.

Les autorités recommandent par ailleurs de privilégier les déplacements via l’aéroport Ben Gourion et d’éviter autant que possible les correspondances dans des pays à haut niveau de menace. Elles appellent également à la prudence sur les réseaux sociaux, à éviter de partager sa localisation en temps réel, à rester attentif à son environnement dans les lieux liés à la communauté juive, et à signaler immédiatement toute menace aux forces de sécurité locales.