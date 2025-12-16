Israël appelle au renforcement de la sécurité des célébrations de Hanouka dans le monde

Israël a demandé à plusieurs pays, notamment en Europe, de renforcer la sécurité lors des événements liés à la fête de Hanouka, craignant des actes imitant l'attentat survenu en Australie, selon les informations diffusées lundi soir par la chaîne israélienne Kan.

Les autorités sécuritaires estiment que les prochains jours, marqués par des rassemblements publics pour la fête juive ainsi que par des événements chrétiens comme les marchés de Noël et les célébrations du Nouvel An, pourraient constituer des cibles potentielles pour d'éventuelles attaques.

Le Bureau israélien de lutte contre le terrorisme a d'ailleurs publié dimanche un communiqué appelant les citoyens israéliens à éviter de se rendre à des événements de masse non sécurisés, y compris dans les centres Habad.

Cette mise en garde intervient au lendemain de l'attaque meurtrière de Bondi Beach, en Australie, qui a fait 15 morts et plus de 40 blessés. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré lors d'une interview avec la télévision publique australienne qu'il "rejette l'affirmation de Netanyahou établissant un lien entre la reconnaissance d'un État palestinien et l'attentat de Bondi".

En réaction au massacre, Benjamin Netanyahou avait déclaré : "Il y a trois mois, j'ai écrit au Premier ministre australien : 'Votre politique jette de l'huile sur le feu de la haine antijuive qui se propage en Australie. L'antisémitisme est un cancer qui se répand lorsque les dirigeants restent silencieux et n'agissent pas'".

Le chef du gouvernement australien a répondu en soulignant que "la montée de l'antisémitisme et de l'extrême droite constituent toutes deux une source de menace et de préoccupation". Il a ajouté qu'en tant que Premier ministre, sa mission est "d'unir la nation australienne et de surmonter les forces qui tentent de nous diviser. C'est le moment d'embrasser la communauté juive, pas seulement ceux directement touchés par l'attentat, mais tous ses membres".