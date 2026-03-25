Israël appelle l’ONU à classer le Hezbollah comme organisation terroriste

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à désigner formellement le Hezbollah comme organisation terroriste, dans une lettre rendue publique par ses services. Il affirme que le mouvement terroriste soutenu par l’Iran a mené plus de 3.500 attaques contre Israël depuis le 2 mars, incluant des tirs de roquettes, de missiles et de drones.

Cette initiative intervient dans un contexte d’intensification des affrontements entre Israël et le Hezbollah, sur fond de guerre régionale impliquant également l’Iran. Gideon Sa’ar exhorte le Conseil de sécurité à condamner explicitement le groupe, à faire pression sur le Liban pour qu’il le désarme conformément aux résolutions internationales, et à tenir Téhéran responsable de son soutien.

Face aux préoccupations internationales liées à une possible extension des opérations militaires israéliennes au Liban, le chef de la diplomatie israélienne a réaffirmé la position de son pays. Israël « n’acceptera pas les violations de sa souveraineté » et prendra « toutes les mesures nécessaires » pour protéger ses citoyens, en conformité avec le droit international.

Il souligne par ailleurs que les opérations ciblées menées par Tsahal ont permis d’éliminer « des centaines de terroristes », parmi lesquels des commandants du Hezbollah, des membres de l’unité d’élite Radwan et des opérateurs iraniens impliqués dans la planification d’attaques.

Dans cette lettre, également adressée au secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, Gideon Sa’ar critique l’inaction des autorités libanaises, estimant qu’elles n’ont ni la volonté ni la capacité de démanteler l’infrastructure militaire du Hezbollah.

Cette démarche vise à accroître la pression diplomatique internationale sur le Hezbollah et ses soutiens, alors que les tensions continuent de s’aggraver dans la région.