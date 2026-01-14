Israël appelle la France à soutenir la désignation des Gardiens de la révolution comme organisation terroriste

Le chef de la diplomatie israélienne a exhorté la France à soutenir l’inscription des Gardiens de la révolution islamique iranienne (IRGC) sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne, lors d’un échange avec son homologue français, Jean-Noël Barrot.

Dans un tweet rendant compte de cet échange, le ministre Gideon Saar a accusé les Gardiens de la révolution de jouer, depuis des décennies, un rôle central dans la déstabilisation du Moyen-Orient et au-delà. « Depuis des années, l’IRGC œuvre à la propagation de la terreur et de l’instabilité dans la région et ailleurs », a-t-il affirmé.

Il a souligné que le corps d’élite du régime iranien est aujourd’hui en première ligne de la répression violente menée contre la population iranienne, alors que des manifestations antigouvernementales secouent le pays. « Ils dirigent désormais une répression meurtrière contre le peuple iranien, qui se bat pour sa liberté », a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie israélienne estime qu’une désignation officielle des Gardiens de la révolution comme organisation terroriste par l’Union européenne constituerait à la fois un acte moral et une mesure concrète susceptible d’accroître la pression internationale sur Téhéran. Une telle décision enverrait également, selon lui, un signal fort aux manifestants iraniens.

« Ce serait un message clair adressé au peuple iranien : nous entendons votre voix, vous n’êtes pas seuls », a-t-il déclaré.

À ce stade, Paris n’a pas réagi publiquement à cet appel. La question de l’inscription des Gardiens de la révolution sur la liste terroriste de l’UE fait régulièrement débat au sein des institutions européennes, certains États membres invoquant des contraintes juridiques et diplomatiques, tandis que d’autres plaident pour un durcissement des sanctions face au rôle régional et intérieur de l’IRGC.