Israël aurait entraîné des forces spéciales du Somaliland

La coopération sécuritaire entre Israël et le Somaliland semble s’intensifier, selon plusieurs médias britanniques, dont le Daily Telegraph.

D’après ces informations, environ 50 membres des forces spéciales du Somaliland auraient atteint un stade avancé de formation militaire à Tel Aviv. Ce programme viserait à renforcer leurs capacités tactiques et opérationnelles.

Les rapports évoquent également une cérémonie officielle à Hargeisa, capitale du Somaliland, au cours de laquelle une délégation israélienne aurait reçu un symbole présenté comme lié au système Iron Dome. Ce geste aurait été perçu comme un signe du rapprochement entre les deux parties.

Le Somaliland, qui a proclamé unilatéralement son indépendance de la Somalie, attire depuis plusieurs années l’attention de puissances régionales et internationales. Sa position géographique est stratégique : il se trouve près du détroit de Bab el-Mandeb, passage maritime essentiel entre la mer Rouge et l’océan Indien.

Ce détroit est l’un des axes les plus importants du commerce mondial, notamment pour les routes maritimes reliant l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie. Dans un contexte de tensions croissantes autour des grands corridors maritimes, cette zone prend une importance sécuritaire majeure.

Malgré cet intérêt stratégique, le Somaliland n’est pas reconnu officiellement par la plupart des pays, dont le Royaume-Uni. Plusieurs États entretiennent toutefois des contacts indirects avec Hargeisa, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce et des infrastructures.